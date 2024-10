Lanazione.it - Al Pecci c’è Piano Festival. L’arte in dialogo con le note. Per immaginare il suono

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) Prima edizione del Centro, un’iniziativa che pone al centro iltra la musica evisiva. Da domenica al 1° dicembre tre recital pianistici offriranno una nuova esperienza di fruizione delle opere d’arte all’interno delle sale della mostra permanente Eccentrica. Le Collezioni del. Curato dai pianisti Giovanni Nesi ed Edoardo Turbil, ilunisce due linguaggi artistici in un percorso suggestivo dove ile le immagini si fondono per svelare emozioni e riflessioni sulla condizione umana. Entrambi i direttori artistici, oltre ad essere rinomati interpreti, si impegnano nel creare un progetto innovativo che mira a trasformare l’esperienza museale in un viaggio attraverso la musica econtemporanea.