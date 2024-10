Ilrestodelcarlino.it - A caccia di droga con il cane: "La mia vita accanto a Ziko. Io e lui siamo in simbiosi"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Scovare laè un gioco". Luca Biagini è agente di polizia locale a Riccione. Nel febbraio del 2018 ha portato a casa un cucciolo di pastore tedesco,. Da allora la suaè cambiata. Oggi Luca evengono chiamati anche in altre città dalle forze dell’ordine per cercare quantitativi diin operazioni mirate. Biagini, cosa significa lavorare con unanti? "È un allenamento continuo. Io allenoa trovare la sostanza e le varie sostanze nelle condizioni più disparate. È un lavoro continuo, un po’ come un calciatore che si allena tutti i giorni per migliorarsi in attesa della partita". E alla finesegna "Abbiamo raggiunto un alto livello die non potrebbe essere diversamente. Se io, come conduttore, non sono motivato durante un’uscita, non lo sarà nemmeno ilperché lo avvertirà. In quei casi i risultati non arrivano.