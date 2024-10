Inter-Juventus, Thiago Motta oggi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della conferenza stampa di Thiago Motta, alla vigilia della sfida valida per la nona giornata della Serie A 2024/25 tra Inter e Juventus. I bianconeri devono riscattarsi dopo il brutto ko casalingo contro lo Stoccarda in Champions League, arrivato dopo una gara senza aver creato occasioni e dominata dai tedeschi. L’allenatore italo brasiliano si augura possa esserci una scossa nel big match contro i campioni d’Italia in carica, e risponderà alle domande sui dubbi di formazione e sulle ambizioni della sua squadra. SEGUI LA DIRETTA La conferenza stampa di Thiago Motta si terrà alle ore 11.30 di sabato 26 ottobre, e sarà trasmessa in diretta su Juventus TV, visibile per gli abbonati su DAZN, e sui canali digitali ufficiali del club. Sportface. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, la diretta tv e lodelladi, alla vigilia della sfida valida per la nona giornata della Serie A 2024/25 tra. I bianconeri devono riscattarsi dopo il brutto ko casalingo contro lo Stoccarda in Champions League, arrivato dopo una gara senza aver creato occasioni e dominata dai tedeschi. L’allenatore italo brasiliano si augura possa esserci una scossa nel big match contro i campioni d’Italia in carica, e risponderà alle domande sui dubbi di formazione e sulle ambizioni della sua squadra. SEGUI LA DIRETTA Ladisi terrà alle ore 11.30 di sabato 26 ottobre, e sarà trasmessa in diretta suTV, visibile per gli abbonati su DAZN, e sui canali digitali ufficiali del club. Sportface.

