Velvetmag.it - La Promessa, spoiler: ecco chi esce di scena

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un colpo diinaspettato stravolge la trama de La, l’amatissima soap in onda su Canale 5. Un addio infatti, cambierà tutto. La, la celeberrima fiction in onda su Rete 4 grazie alla sua trama intrigante ha ormai conquistato il pubblico. Ambientata nel XIX secolo racconta la storia dei personaggi e tra intrighi, passione, vendette e vicende familiari intricate è ormai un appuntamento fisso per i fan.perché, quotidianamente, si riversano sulle varie pagine social dedicate alla soap per scorgere le anticipazioni. Prima di procedere alla trattazione degliè opportuno fare un passo indietro e capire cosa è accaduto nelle precedenti puntate.