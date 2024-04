Yuasa - appuntamento con la storia a Siena Breuning | Servirà la stessa fame di Gara1

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) A prescindere dall’esito, sarà una giornata storica per Grottazzolina con una quantità incredibile di tifosi pronti a raggiungere. Erano 300 i biglietti a disposizione per gara2 contro l’Emma Villas (si gioca alle ore 19) ma già due giorni prima sono stati polverizzati. Saranno tanti i marchigiani al PalaEstra in una gara che potrebbe già essere decisiva per lacontro, chiamata invece ad impattare la serie di finale, ma già abituata a gare di altissimo livello. Grotta per chiudere i conti, toscani per rimandare tutto a gara3 domenica a Grotta. "La squadra arriva alla gara con la consapevolezza di esserci regalati una prima chance di arrivare dove vogliamo – racconta con la giusta serenità coach Massimiliano Ortenzi – in casa loro e in un campo difficile, in cui loro faranno tutto quello che possono per rinviare il ...