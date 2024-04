Udinese-Roma oggi in tv prosecuzione recupero | canale - orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Le indicazioni per seguire intv ladella sfida travalido per la 32esima giornata di. Dopo il malore accusato da Evan Ndicka 12 giorni fa e la conseguente interruzione della sfida, si riparte dal minuto 72? con il punteggio fermo sull’1-1 grazie alle reti di Pereyra e Lukaku. Il poco tempo rimanente che si preannuncia infuocato: i friulani sono infatti in piena corsa salvezza e vedono l’esordio di Fabio Cannavaro sulla sua panchina dopo l’esonero di Cioffi post sconfitta a Verona; i giallorossi invece dopo la sconfitta interna contro il Bologna hanno visto complicarsi notevolmente la rincorsa alla Champions, e spingeranno al massimo per ottenere tre punti fondamentali. La sfida è in ...