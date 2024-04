Tir si ferma sull’A1 - autostrada bloccata e traffico congestionato

(Di giovedì 25 aprile 2024) Firenze, 25 aprile 2024 – Incidente stradale sull’sulla A1 Milano-Napoli. Un tir, poco dopo le 9 di oggi, 25 aprile, è andato in avaria nel tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la Direttissima verso Bologna. Ripercussioni importanti sulle dove si registrano 8 chilometri di coda. Il mezzo pesante è fermo all’altezza del chilometro 267. Congestionata anche la viabilità ordinaria di Calenzano e via Barberinese. Sul luogo dell’incidente sono presenti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Percorsi consigliati Agli automobilisti in viaggio verso Bologna, che viaggiano su mezzi leggeri, si consiglia di uscire a Calenzano e rientrare a Barberino dopo aver percorso la viabilità esterna.

Il 25 aprile ogni Comune ha stabilito il proprio orario per la Raccolta differenziata . Ci sono migliaia di ordinanze che definiscono le giornate di ritiro o, in caso di cambiamenti, di spostamento del giorno per la Raccolta . Nella maggior parte dei ...

Scoppia lo scandalo alla scuola media Aurelio Covotti di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove un prof essore di musica ha fatto preparare ai propri studenti il brano fascista Faccetta nera per il 25 aprile , anniversario della liberazione ...

“Quest’anno celebrare il 25 aprile è più che mai un dovere collettivo non solo per continuare a custodire la memoria dei partigiani ma anche per riaffermare con convinzione e orgoglio i valori dell’antifascismo che sono alla base della nostra ...

La pioggia non ferma gli arrivi: b&b sold out, hotel pieni al 60% - Il colpo di coda dell’inverno rischia di rovinare il ponte del 25 aprile che, per Bari, rappresenta da sempre la 'prova generale' dell’estate. Tuttavia, tra gli operatori ...quotidianodipuglia

Roma, violentata dopo essere stata adescata su Instagram: fermato uno degli aggressori - La giovane lo aveva conosciuto sulla piattaforma social e poi era andata a prendere l'aperitivo con lui. La vittima condotta in un appartamento a Tor Bella Monaca dove ha subìto gli abusi. Caccia al c ...roma.corriere

Studente si presenta a scuola con un coltello e cerca una prof: fermato da due docenti, uno si è ferito - A Milano un 15enne si è presentato a scuola con un coltello in cerca di una sua insegnante. fermato da altri due docenti, ne ha ferito uno che è stato ricoverato in ospedale.fanpage