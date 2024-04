Tensioni in piazza Duomo a Milano - lo show di Scurati e un cane brandito contro la folla | ecco il 25 Aprile della sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Aha raggiuntola testa del corteo del 25iniziato in corso Venezia all'angolo con via Palestro. Attorno al palco dove avranno luogo gli interventi, una numerosa, tra i quali manifestanti, pro Palestina, che all'arrivotestamanifestazione, guidata dal sindaco Giuseppe Sala, hanno intonato il coro "Israele stato fascista, stato terrorista". E agli insulti ha risposto il leaderLega e vicepremier, Matteo Salvini: "La giornata di oggi è un inno alla vita e alla libertà. Grazie a chi è in tutte le piazze, se composto. Quando ho visto che stamattina qualcuno a Roma prendeva a insulti la Brigata ebraica mi sono vergognato per loro" .ancora in...