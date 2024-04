Abusa studentessa minore - arresto Prof

La ragazza è stata trasferita in codice giallo alla clinica Mangiagalli Un ragazzo italiano di 20 anni è stato arrestato per aver abusa to sessualmente di una studentessa americana, sua coetanea. E' accaduto oggi 24 febbraio a Milano . I due si erano ...

(Adnkronos) – Un ragazzo italiano di 20 anni è stato arrestato per aver abusato sessualmente di una studentessa americana, sua coetanea. E' accaduto oggi 24 febbraio a Milano. I due si erano conosciuti poco prima all'interno di un locale in via ...