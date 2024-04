L' Europa adatterà autostrade e ferrovie per velocizzare i trasporti di truppe e carri armati

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Le principali infrastrutture di trasporto del continente, dallealle, dovranno essere ammodernate per il "trasferimento senza soluzione di continuità die attrezzature". È quanto prevede il nuovo regolamento europeo Ten-T, che contiene le norme per il potenziamento dei...

Anas assume ispettori di cantiere in tutta Italia - Anas, la società del Gruppo ferrovie dello Stato che si occupa di gestire infrastrutture stradali in tutta Italia, assume ispettori di cantiere per le sue divisioni operative in tutta Italia. La socie ...lavoratorio

Formazione ferroviaria, giornata di selezione scritta alla Tua - Tua investe sul futuro professionale. E lo fa espletando le prove selettive scritte per i corsi di formazione tecnico-specialistici per macchinisti, capitreno, manutentori dei treni e manutentori dell ...ansa

Il primo Camion senza autista circola in autostrada per 10 km - Il costruttore di camion MAN ha l'obiettivo di avviare la produzione in serie di camion autonomi a partire dal 2030. Oggi è prevista la prima prova pratica lungo l'autostrada A9, nelle vicinanze di Mo ...veb