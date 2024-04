Schiaffi - calci e pugni allo zio anziani | denunciato 54enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicato il 23 Aprile, 2024 Le forze dell’ordine di Fondi hanno messo in atto un’ordinanza dintanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo locale, nato nel 1970, per gravi accuse di violenza domestica nei confronti del proprio zio anziano. L’ordinanza, emanata dal GIP di Latina, è stata eseguita a seguito di dettagliate indagini che hanno portato alla luce una lunga serie di abusi fisici e psicologici. Cronaca degli Abusi Il comportamento dell’uomo, caratterizzato da una violenza sistematica e prolungata, includeva aggressioni fisiche come, culminate in una grave lesione facciale con frattura delle ossa nasali causata da una testata. Le indagini hanno rivelato che questi maltrattamenti si protraevano da oltre quattro anni, creando un ambiente ...