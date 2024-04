Europee - l’annuncio di Elly Schlein | Non ci sarà il mio nome sul simbolo del Pd Mi candido per eleggere più persone possibile

(Di lunedì 22 aprile 2024) “E’ stato proposto di inserire il mionel logo, si è aperta una bella discussione, ringrazio chi ha fatto questa proposta, ma penso che il contributo lo possa dare correndo accanto a loro, in questa lista. Una proposta più divisiva che rafforzativa e non ne abbiamo bisogno”. Lo ha detto la segretaria Pd,, in una diretta Instagram. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Antonio Tajani ha annunciato che sarà candida to come capolista di Forza Italia alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Il segretario guiderà le liste in tutte le circoscrizioni tranne le Isole, ...

Firenze, 21 aprile 2024 – “Mi candido per le Europee ”: è con un post su Instagram che il sindaco di Firenze Dario Nardella rompe gli indugi e annuncia che correrà per le elezioni dell’8 e 9 giugno ...

Schlein sorprende tutti: “Non ci sarà il mio nome nel simbolo Pd” - L'annuncio a sorpresa: dopo una iniziale decisione, il dietrofront annunciato in diretta sui social: "Idea divisiva" ...dire

Il regalino di Natale di Meloni (ma annunciato prima delle Europee): 80 euro per le tredicesime - Domani in Cdm va un decreto che prevede una una tantum di 80 euro per i dipendenti con reddito fino a 15mila euro ...huffingtonpost

Mirafiori, scontro tra Stellantis e sindacati: contratto di solidarietà per 1.200 lavoratori - I sindacati hanno annunciato che quasi 1200 lavoratori dell’impianto ... la 500 elettrica e arriva dopo dati molto negativi per il mercato dell’auto europeo. L’azienda ha confermato ai sindacati in ...quifinanza