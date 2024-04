Borsa | Milano chiude in calo con lo stacco cedole - -0,58%

(Di lunedì 22 aprile 2024) Piazza Affari ha chiuso in ribasso. L'indice Ftse Mib, penalizzato dallodi otto big del listino, ha concluso la seduta indello 0,58% a 33.724 punti.

Borse europee chiudono positive, su Milano (-0,58%) pesa stacco cedola - Milano, 22 apr. (askanews) – Effetto stacco cedola su Piazza Affari. L’indice principale Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,58% a 33.724 punti: sulla performance ha pesato però lo stacco del dividendo ...askanews

Bioera chiude a +47,8% dopo accordo d'investimento con Hara Immobiliare - L'aumento di capitale non verrebbe deliberato dall'assemblea dei soci, ma dovrà essere proposto dal CdA nell'ambito del piano di risanamento, e condizionato all'omologazione del Tribunale di Milano. L ...teleborsa

