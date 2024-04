Milan-Inter - Inzaghi | Scudetto nel derby non è un’ossessione

(Di domenica 21 aprile 2024) (Adnkronos) – “Con i ragazzi abbiamo parlato di quello che stiamo facendo, del nostro percorso. Sappiamo che domani può essere un giorno importante, ma non èvincere il campionato domani, se arriva domani tanto meglio. Quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto dal 13 luglio. La salita sta finendo, vogliamo vedere il panorama”. Così l’allenatore dell’Simonein conferenza stampa alla vigilia deldio che, in caso di vittoria contro il, potrebbe regalare ai nerazzurri lodella seconda stella. “La posta in palio è altissima, sappiamo di aver vinto gli ultimi cinque, ma questa cosa non conterà nulla domani. Abbiamo di fronte la seconda in classifica che avrà la maggior parte del pubblico dalla ...

“Il Milan farà di tutto per non perdere la partita: l’Inter non può festeggiare contro di loro nel derby “. Così Ruud Gullit , intervenuto in occasione dei Laureus Awards a Madrid. L’ex calciatore ... (sportface)

Verso Milan-Inter , Demetrio Albertini ha parlato del derby di domani, che va assolutamente vinto per evitare il trionfo nerazzurro Dopo la grande delusione per l’eliminazione nei quarti di Europa ... (dailymilan)

Inter, non solo Nacho: nuovo colpo dal Real Madrid - In attesa di ottenere la certezza aritmetica dello Scudetto, che potrebbe arrivare già lunedì sera in caso di vittoria nel derby contro il Milan, l’Inter continua a muoversi a fari spenti sul mercato.calciomercato

Primavera Femminile ripresa all’87’ dall’Inter: per la Final Four non è ancora detta l’ultima - Urlo strozzato in gola per la Primavera Femminile del Sassuolo, fermata sull’1-1 dall’ Inter nel match clou della penultima giornata di campionato. Con una vittoria, le ragazze di mister Davide Baluga ...canalesassuolo

Verso Milan-Inter, le scelte di Pioli: la decisione sulla difesa - Manca sempre meno al derby tra Milan e Inter. Decisione presa da Stefano Pioli per quanto riguarda il blocco di difesa che scenderà in campo.spaziomilan