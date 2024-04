Zuncheddu assolto per ragionevoli dubbi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 20 aprile 2024) 12.04 Il processo di revisione "ha fatto emergere un ragionevoleo sulla colpevolezza" di Beniaminoper la strage in cui nel 1991 furono uccisi tre pastori in Sardegna. E' quanto si legge nelle motivazioni della sentenza che hal'ex allevatore, tornato in libertà dopo 33 anni di carcere e che si è sempre proclamato innocente. "Non vi è però prova piena della sua innocenza", scrivono i giudici della Corte d'Appello di Roma.