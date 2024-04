Ascoli - ora o mai più Oggi conta solo vincere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 aprile 2024)-Modena sarà una sfida ad alta tensione. O tutto o niente. Giunti a questo punto del campionato non sono più ammesse mezze misure. Nessun ulteriore punto potrà alleviare i dolori di una situazione di classifica che continua a restare drammatica. A cinque appuntamenti dall’epilogo il cerchio si stringe e ogni settimana che avanza è una chance in meno per riuscire a centrare quelle vittorie necessarie per mantenere la categoria. Il tutto mentre l’acqua continua a salire verso la gola, iniziando via via a rendere faticoso il respiro. Il Picchio di Carrera si giocherà tuttonel duello al Del Duca contro i canarini (avvio alle 14). Il successo non può più essere rinviato se davvero si vuole cercare di lanciare la volata finale verso un traguardo salvezzadivenuto particolarmente complicato. Che la sfida sarà decisiva lo ha ...