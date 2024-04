Truffa un’anziana a Pesaro | 20enne arrestato in flagranza a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 aprile 2024), 18 aprile - E' riuscito a farsi consegnare dalla sua vittima - un'anziana 80enne - una busta piena di gioielli, oro e soldi in contanti (2.500 euro), ma non è riuscito a darsi alla fuga: poco dopo è statoin flagrante. Nei guai è finito unnapoletano, colto con le mani nel sacco a, mentre la signora vittima del raggiro è di. L'arresto è stato frutto della collaborazione tra le Squadre Mobili die la Sottosezione Polizia Stradale di Riccione. Ladel finto carabiniere Un uomo ha contattato per telefono l'80enne fingendosi un carabiniere e le ha prospettato delle gravi conseguenze giudiziarie nei confronti del figlio a causa del mancato pagamento di un verbale amministrativo da 5.000 euro. ...