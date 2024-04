Promozione Passarini | Matelica senza rivali L’ho capito dopo la gara a Trodica

(Di giovedì 18 aprile 2024)di nuovo in Eccellenza. La formazione di mister Paoloha vinto il campionato di, girone B, sabato scorso a Casette Verdini con due turni di anticipo. Sono 10 i punti di vantaggio nei confronti dell’Atletico Centobuchi e 11 rispetto alla Vigor Castelfidardo che è stata la rivale più agguerrita per gran parte del torneo. Il tecnico biancorosso e la squadra possono ora godersi con tranquillità questo successo., pensava che potesse finire così la stagione? "Sì, ma non immaginavo così presto...". Quali sono stati i momenti più difficili e più belli del campionato? "Sembra assurdo dirlo, ma la settimana prima dell’ultima partita è stata la più difficile di tutte. Però alla fine è culminata nel momento più bello". Quando hache la squadra ce l’avrebbe ...

Calcio femminile, impresa Castelnuovo: battuta la capolista Casolese in Promozione - In Eccellenza ok le Blues Pietrasanta, il Marginone cade in extremis con Sansovino. Senza reti la Trebesto con la Dinamo Florentia ...luccaindiretta

Matelica promosso. Pari Monticelli,. Sangiorgese ok - DILETTANTI C’è primo verdetto ufficiale della stagione con il Matelica che torna a distanza di anni in Eccellenza, grazie al successo in casa del Casette Verdini al termine di una stagione che ha vis ...msn

Il Matelica festeggia il ritorno in Eccellenza - 1' di lettura 13/04/2024 - Una vittoria per 0 a 1 sul campo del Casette Verdini ha permesso alla S.S. Matelica di conquistare la Promozione nel campionato di Eccellenza. Un grande risultato arrivato a ...viverecamerino