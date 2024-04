Italiano - vigilia di fuoco Settimana decisiva Voglio la semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Consapevolezza. Carica. E voglia di far bene. Vincenzoè un mix di tutto questo alladella gara che - in questo momento - è quella dell’anno. "Dobbiamo far meglio rispetto all’andata in attacco, lavoreremo anche in modo diverso per provare a far gol. Vedremo che strategia utilizzare per provare a tirarli fuori dalla loro area di rigore, se con il palleggio o magari con gli inserimenti. Dobbiamo vincere a ogni costo, anche i calci piazzati saranno importanti. Chi vince domani ha buone probabilità di arrivare fino in fondo". "Siamo davanti a una delle settimane più importanti di questo triennio" ha ammesso l’allenatore viola. "Ci giochiamo tanto su tutti i fronti. In casa abbiamo sempre fatto bene. Mi auguro che lo stadio ci dia quella spinta ulteriore, che spinga i ragazzi che hanno bisogno di incitamento ed energie. Insieme alla ...