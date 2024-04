Decreto flussi azzerato Le imprese agricole | Mesi per una pratica e poi non viene accolta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Che le aziende, soprattuttoma anche del settore edile e turistico, abbiamo bisogno di lavoratori stranieri lo conferma l’elevato numero di richieste presentate nei tre giorni del click day previsti dalper assumere lavoratori non comunitari. In provincia le richieste sono state 1726 per lavoratori stagionali e 829 per i non stagionali. Domande però che non hanno ricevuto alcuna risposta perché l’Ispettorato territoriale per il Lavoro, che si occupa di assegnare alle province le quote previste dal, ha deciso che in Maremma i lavori stranieri non possono arrivare.mente rispetto alle 4776 quote assegnate dalalla Toscana (2.268 posti per lavoro stagionale e 2.508 per lavoro subordinato e ...