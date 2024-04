Barbara D' Urso e Belen Rodriguez a Nove? Tam-tam impazzito

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 aprile 2024) Dopo Maurizio Crozza, Fabio Fazio e Amadeus, pare che Discovery voglia "acquistare"D'. Le due presentatrici, ed ex volti Mediaset, rivela in un retroscena La Stampa, sarebbero infatti nelle mire di canale. Che starebbe corteggiando Fiorello, anche se lui da Viva Rai2! ironizza: "Ho un contratto col divano" e secondo alcune indiscrezioni anche Giorgia Meloni vuole che lo showman resti in Rai "a qualsiasi costo". Da tempo si parla di un ritorno in tv della D'. Indiscrezioni recenti parlavano di un programma in prima serata su Rai 1. La conduttrice, ospite di Mara Venier a Domeinca In aveva detto: "Sono emozionata, sono veramente agitata. Non ho ancora elaborato, ho ancora qui il dolore per quello che mi è accaduto e per come, in maniera ...