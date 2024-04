Eccellenza Toscana La Sinalunghese cerca punti per uscire dal tunnel

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Mancano 180 minuti alla fine della stagione e in casasila via perdalin cui la squadra sembra essersi infilata dallo scorso gennaio. I rossoblù di mister Pezzatini, sconfitti 3-1 domenica a Colle Val d’Elsa, sono infatti ancora invischiati nella lotta per evitare i playout. Il vantaggio sulla zona caldissima resta di trema urge provare ad invertire la rotta già a partire dal prossimo impegno, domenica in casa contro il Signa, reduce dal 5-0 al Firenze Ovest e in lotta per centrare il secondo posto dietro al Siena. Come detto per Marini e compagni la vittoria manca da gennaio, poi complici infortuni, sfortuna e anche demeriti propri si è spento qualcosa. Contro il Signa e la Baldaccio Bruni (28 aprile), ultima di campionato, Bucaletti e compagni proveranno a ...