Isola 18 | Edoardo Tavassi svela chi è il suo naufrago preferito e poi lancia una frecciatina a Sonia Bruganelli

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Nell’ultima puntata del programma radiofonico TNT condotto da Turchese Baracchi ee in onda su Radio Cusano Campus si è parlato anche didei Famosi e i due conduttori hanno commentato ciò che è accaduto in queste prime puntate del reality show condotto da Vladimir Luxuria. A prendere la parola è stato proprio l’exed ex vippone, il quale ha commentato gli attuali concorrenti,ndo di avere una preferenza perFranco endo anche una: Il miodi questa edizione? Forsedi Masterchef. Lui mi sembra molto simpatico, già quando lo vedevo a Masterchef mi faceva un sacco ...