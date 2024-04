Aspettando il Trofeo del Saracino Memorial Carlo Fardelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 aprile 2024) Arezzo, 15 aprile 2024 – Il 25 aprile si terrà alla Scuderia Pan a Mulinelli . La mattina ci sarà la gimkana con barriere a terra. Il pomeriggio Mini Giostra con tiri di passo contro il Buratto, divisi per Quartiere. Iscrizione per la Gimkana 20 euro, Mini Giostra 10. Forfettario 25 euro. Per chi vuole pranzo con un primo e un secondo e dolce 20 euro. Fino a 6 anni 10 euro. Per iscrizioni: Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare anche per whatsApp Francesca 334/1545975 oppure Sonia 339/3831416