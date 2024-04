Spaccata a Unieuro in Valtellina | i ladri fanno razzia di cellulari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 12 aprile 2024)notturna al centro commercialedi Castione, in. Trehanno agito giungendo con un'auto risultata rubata 20 giorni fa a Milano e hanno sfondato la vetrata della porta d'ingresso per compiere la. Ma il bottino,e smartphone, è stato contenuto in circa 7mila euro, in quanto i malviventi sono stati probabilmente disturbati dal tempestivo arrivo della pattuglia dell'istituto di vigilanza di Sondrio collegato all'azienda con sistema d'allarme. Hanno così dovuto accontentarsi degli apparati telefonici presenti nel bancone all'ingresso. Sulla, avvenuta poco dopo la mezzanotte, indagano ora carabinieri e Polizia di Stato, anche vagliando le immagini del sistema di videosorveglianza.