David di Donatello 2024 | Anatomia di una caduta vince come miglior film internazionale

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 12 aprile 2024)di unadi Justine Trietildi, battendo anche Oppenheimerdi una(Anatomie d’une chute) di Justine Triet si aggiudica ildi. Il riconoscimento sarà assegnato venerdì 3 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione in diretta, in prima serata su Rai1, dagli studi di Cinecittà e trasmessa per la prima volta in 4K (sul canale Rai4K, numero 210 di Tivùsat), con la conduzione di Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Sul red carpet ...