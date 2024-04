(Di giovedì 11 aprile 2024) L'Atalanta vince 3-0 in casa della gara d'andata dei quarti di finale di Europa League. La Dealaad Anfield Road.

Scamacca incanta l’Europa e fa sognare l’Atalanta, Liverpool battuto 3-0: la Dea scrive la storia - La Dea scrive la storia ad Anfield Road. Una doppietta di Scamacca e ad un gol di Pasalic permettono alla Dea si potersi presentare al ritorno con un vantaggio importante. L'attaccante nerazzurro si è ...fanpage

Cagliari-Atalanta, la partita vista da Serina. Battuti da chi gioca col cuore. Come una signora arricchita che ripudia le origini popolane - L’Atalanta gioca senz'anima e perde 2-1 contro l’umiltà e la voglia di salvarsi e di battagliare del Cagliari. I nerazzurri vanno in vantaggio con Scamacca e gestiscono, ma poi per un’ora subiscono se ...bergamo.corriere

COR. FIO., Buona la prima: la Fiorentina sa soffrire - Tornano le notti di coppa, e la Fiorentina come d’incanto risplende, si legge stamani sul Corriere Fiorentino. Una vittoria netta quella di ieri, molto più di quanto non dica un 1-0 ...firenzeviola