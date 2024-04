Statale 16 | l?incubo cantieri | lavori ancora per altri 3 anni

Lecco , 17 marzo 2024 – Male la prima in Superstrada. Migliaia di automobilisti di ritorno dalle montagne di Valtellina e Valsassina e dal lago di Como per la prima domenica di bel tempo, sono ... (ilgiorno)

Tre morti per il maltempo in Cina: scaraventati giù dalle finestre dal vento, tra le vittime anche un bambino - Sette vittime per il maltempo in Cina, gli ultimi tre morti nella provincia di Jiangxi, spinti fuori dalle finestre dal vento ...notizie.virgilio

Disagi finiti in Trentino: Statale della Valsugana riaperta a doppia corsia in direzione Padova - Lo comunica il Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento, al termine dei lavori urgenti di incanalamento delle acque che avevano causato il cedimento di materiale dalla scarpata in s ...altoadige

Tasse: opportunità o incubo - Tasse. Certo non uno degli argomenti più piacevoli, a meno che tu non sia un impiegato dell’Agenzia delle Entrate. Pagare le tasse è un dovere, ed è il nostro contributo al […] ...ilquotidianoinclasse.corriere