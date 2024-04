(Di lunedì 8 aprile 2024) Sono in nettoquesta mattina i prezzi delildella scorsa settimana, il Wti si attesta a 85,51al, in ribasso dell'1,61%, mentre ilregistra undell'1,66% a 89,66

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,33% a 81,35 dollari al barile. (quotidiano)

Cina, una banca statale chiede la liquidazione del gruppo immobiliare Shimao. Borse fragili - Nel frattempo, Janet Yellen, segretario al Tesoro americano, chiude la visita di 4 giorni in Cina per cercare di riavviare un dialogo faticoso fra le due super potenze. I mercati vendono T bond e petr ...msn

Petrolio in calo dopo rally, Brent a 89,6 dollari al barile - ROMA, 08 APR – Sono in netto calo questa mattina i prezzi del Petrolio. Dopo il rally della scorsa settimana, il Wti si attesta a 85,51 dollari al barile, in ribasso dell’1,61%, mentre il Brent ...lasicilia

Borsa: l'Europa tiene a meta' seduta con inflazione in calo, Fineco in rally a Milano - Ripiega l'oro dopo i record, il Petrolio continua a crescere (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 03 apr - Moderato rialzo per le Borse europee a meta' seduta, dopo che l'inflazione dell'area euro ...borsa.corriere