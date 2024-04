Mozambico | 91 persone morte nel naufragio di un peschereccio 

quattro persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite dopo essere state colpite da un Fulmine in Mozambico . Il Paese si sta preparando all'arrivo della tempesta Filipo, con le province ... (fanpage)

Mozambico, più di 90 morti in un naufragio - Oltre 90 persone sono morte in un naufragio al largo delle coste del Mozambico. È quanto fanno sapere le autorità locali, come riporta l'emittente radiofonica ...lapresse

Mozambico, almeno 90 persone morte in un naufragio di un traghetto - Il peschereccio riconvertito, che trasportava circa 130 persone, ha avuto problemi mentre cercava di raggiungere un'isola al largo della provincia di Nampula.ticinonews.ch

Mozambico, naufraga un traghetto: morte almeno 90 persone. Erano in fuga da un'epidemia di colera - Più di 90 persone sono morte quando un traghetto di fortuna sovraffollato è affondato al largo della costa settentrionale del Mozambico. A riportare la notiza è l'Ansa.ilgazzettino