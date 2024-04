Tpl | Simeone | riorganizzare punti vendita dei biglietti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella prossima seduta di Consiglio Comunale, quando discuteremo del bilancio, chiederò al Consiglio e all’Amministrazione di valutare seriamente l’opportunità di uscire dal Consorzio Unico Campania (Regione Campania). Questo ci consentirebbe di gestire direttamente le tariffe e soprattutto i ricavi da traffico, ma anche diuna rete deidei titoli di viaggio presenti in città ed offrire un servizio migliore. Servizio e rete che invece oggi sono scadenti”. E’ quanto afferma, in una nota, Nino, presidente della commissione Mobilità del Consiglio comunale di Napoli). “Ma soprattutto sul tema dei “Ricavi da traffico”, ritengo che a Napoli non venga riconosciuta dalla Regione, la giusta percentuale, in termini di ripartizione di incassi, rispetto alle altre ...