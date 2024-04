Matteo Berrettini adesso sorride | a Marrakech batte Carballes Baen dopo quasi due anni

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 7 aprile 2024) AGI -tanta sofferenza, finalmentetorna are. Oggi ha vinto l'ultimo atto del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro, giocato sulla terra rossa di, in Marocco, sconfiggendo 7-5 6-2 il campione uscente Roberto Carballes, numero 64 del mondo. Per il tennista romano, 135esimo in classifica e in tabellone con il ranking protetto, quella contro lo spagnolo era la prima finale da circa un anno e mezzo, ovvero da quella persa a Napoli contro Musetti nell'ottobre del 2022., che venerdì spegnerà 28 candeline, porta a casa l'ottavo titolo della carriera (sei Atp 500 e due 250): l'ultima gioia risaliva al Queen's di duefa. L'azzurro ha giocato in tutto 13 finali a livello Atp: cinque i ko, ...