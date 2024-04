Atp Houston 2024 | Ben Shelton conquista il secondo titolo in carriera | Tiafoe ko al terzo set

(Di domenica 7 aprile 2024) Si è chiuso con la vittoria di Benil torneo Atp 250 di, andato in scena sui campi in terra rossa della città texana.indopo quello di Tokyo 2023 per il 21enne statunitense, che ha battuto in finale il connazionale Francesin tre set con il punteggio di 7-5 4-6 6-3 dopo due ore e 17 minuti di gioco.con questo successo ritocca anche il proprio best ranking, visto che da domani sarà numero 14 del mondo.alza bandiera bianca e subisce la seconda sconfitta in altrettanti scontri diretti in un derby che promette scintille anche in futuro.si era infatti imposto già lo scorso anno nei quarti di finale dello US Open. ATP: ...

Si ferma in semifinale l’avventura di Luciano Darderi nel torneo ATP 250 di Houston (USA): l’azzurro cede al padrone di casa statunitense Frances Tiafoe , numero 3 del seeding, che si impone per 6-2 ... (oasport)

Ben Shelton affronterà Frances Tiafoe nella finale dell’ATP 250 di Houston 2024 , torneo di scena sui campi in terra battuta della città texana. finale tutta made in USA tra la prima e la terza testa ... (sportface)

Arriva il secondo titolo in carriera per Ben Shelton . Il ventunenne statunitense fa suo il torneo sulla terra rossa di Houston battendo nel derby a stelle e strisce il campione uscente Frances ... (oasport)

ATP Houston, Ben Shelton prevale su Tiafoe nel derby statunitense: secondo titolo per lui - Arriva il secondo titolo in carriera per Ben Shelton. Il ventunenne statunitense fa suo il torneo sulla terra rossa di Houston battendo nel derby a stelle e strisce il campione uscente Frances Tiafoe: ...oasport

ATP Houston 2024, Luciano Darderi cede in semifinale in due set a Frances Tiafoe - Si ferma in semifinale l'avventura di Luciano Darderi nel torneo ATP 250 di Houston (USA): l'azzurro cede al padrone di casa statunitense Frances Tiafoe, numero 3 del seeding, che si impone per 6-2 7- ...oasport

Tennis, Rolex Monte-Carlo Masters 1000: tutte le partite in diretta Sky Sport NOW - Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Dopo gli emozionanti Masters 1000 di Indian Wells e Miami, che hanno visto trionfare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, arriva il mome ...digital-news