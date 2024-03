WWE | Torna il gauntlet match | servirà a decidere lo sfidante di Gunther a WrestleMania XL

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 5 marzo 2024) La Road Toè entrata ormai nel vivo e a quasi un mese esatto dall’evento iper i titoli massimi sono già stati decisi, mentre tra i vari campioni c’è ancora chi attende di scoprire chi affronterà nell’evento più importante dell’anno. È il caso di, che dovrà pazientare ancora una settimana per scoprire contro chi dovrà vedersela a Philadelphia con la possibilità di estendere ulteriormente il suo regno dei record. Un titolo ambito Nonostantesi sia dimostrato quasi imbattibile, non mancano i pretendenti al titolo Intercontinentale e stanotte lo ha scoperto anche il GM di Raw Adam Pearce impegnato a rispondere a diverse richieste degli atleti. Mentre il Ring General demoliva sul ring a suon di chop l’impertinente Dominik Mysterio, il GM è riuscito a trovare la quadra per non ...