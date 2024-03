Le Stelle di Branko | ecco le previsioni di lunedì 4 marzo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 4 marzo 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024. Ariete Non c'è bisogno di cantare subito vittoria ma è fuori discussione che il cielo diapre le porte a nuove grandi sfide professionali, possono essere estese anche verso l'estero. Di questo parla la Luna nel caro Sagittario: una promozione, un incontro, un'offerta che non potete rifiutare. In serata aumenta lo stress, fate in modo di trovarvi in un bel posto e con belle persone. Toro Per un punto perso ve ne sono molti altri vinti. Non è detto che la citazione ambientale non possa tornare a vostro favore, proseguite con le ricerche. Incontri illuminanti. Con il vento ...