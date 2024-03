Galapagos | un vulcano minaccia la fauna che ispirò Charles Darwin

(Di lunedì 4 marzo 2024) Lesono state messe in stato di allerta a causa dell’eruzione delLa Cumbre, situato sull’isola Fernandina, a ovest rispetto alle altre isole dell’arcipelago. Sebbene l’area non sia abitata, le autorità del Parco Nazionale dellehanno emesso l’allarme, coordinando gli sforzi con il Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e della Transizione Ecologica dell’Ecuador. Il L'articolo proviene da Il Difforme.

