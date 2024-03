Calciomercato com – Insigne è tornato | ‘tiraggir’ ed esultanza tutta da ridere VIDEO|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 4 marzo 2024) 2024-03-04 13:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La Mls non è solo Messi. Il campionato americano è partito col botto e, oltre ai gol della Pulce e del suo fido compagno Luis Suarez, ha ritrovato quelli di un protagonista annunciato e mai del tutto sbocciato a Toronto. Stiamo parlando di Lorenzo, giocatore franchigia dei canadesi che si è sbloccato con un gol dei suoi, uno di quei tiri a giro che hanno fatto sognare i tifosi del Napoli al Maradona.– La rete del giocatore di Frattamaggiore è valsa il primo successo stagionale dei suoi contro i New England Revolution ma anche un bello spavento. Dopo il gol infattiha iniziato a zoppicare come se si fosse infortunato ma l’non era altro che una ...