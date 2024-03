Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di domenica 3 marzo 2024) Mentre il sito streaming del Nove andava in tilt, l’attesissima intervista di Fabioall’inseguitissima Chiaraè andata in onda ieri sera con una palpabile e costante tensione nonostante le chances sagge di Fabio. Le attenzioni di tutti puntate addosso fa parte del gioco ma stavolta non erano attenzioni social: Chiara, indagata per truffa aggravata per il Pandoro gate, con unadi coppia in corso, alla ricerca di una svolta d'immagine ha detto la sua verità a Che tempo che fa. "Se ho frainteso restituisco" "E' un periodo un po' tosto, questi due mesi e mezzo ma la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie del mondo", ha esordito tesa. "Mi sono trovata al centro di una ondata d'odio. E non si è mai preparati a ...