Berlusconi | Lario | ?dolore rinunciare a lauree mie figli ma in 2 eravamo troppi?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) – Tre momenti di questi 15 anni trascorsi dopo il divorzio da Silvio? Indicarne ?tre è difficile, è stata tutta un?altalena di momenti: da un lato la speranza di ricongiungermi in modo equilibrato con la mia famiglia, in altri momenti la speranza la perdevo. Sono stata molto vicina ai mieie loro vicini a me?, in tutto ?un susseguirsi di vicende famigliari. I momenti sono stati tutti molto belli perché ho avuto la mia famiglia e itanto vicini. Se vuoi proprio un momento meno edificante, non ho potuto partecipare alledei mieiperché in duee ho preferito fare un passo indietro?. Lo ha detto Veronica, ex moglie di Silvio, ospite di ‘A cena da ...