Anziani maltrattati nella Rsa. L'incubo nelle intercettazioni. Un'infermiera ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) "Perché mi tratti male"?. "Perché lo fai?". Frasi come queste compaiono, che assieme ai video, alcune telefonate e alle denunce hanno portato al blitz dei carabinieri martedì mattina alla Rsa Bramante di Pontida, che ha come obiettivo dichiarato quello di offrire agli ospiti una dimensione di vita nel rispetto delle regole di sicurezza garantendo a tutti qualità, assistenza, benessere e protezione a 360°. Ma evidentementeorganizzazione interna si era creata qualche falla. A partite dai vertici, dal responsabile di struttura, S.M. che infatti è tra i sei indagati. Oltre a lei anche la direttrice di area, W.M. (assistite dall’avvocato Fumagalli di Como), più quattro Oss che per lavoro si occupano proprio dell’assistenza diretta alle persone. E proprio una di loro è finita agli arresti ...