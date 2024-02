Truppe Nato in Ucraina? Perché è un’ipotesi almeno da considerare

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)francesi in? Nulla deve essere escluso. Faremo tutto il necessario affinché la Russia non possa vincere questa guerra Sono alcune delle affermazioni fatte lunedì dal presidente francese Emmanuel Macron. Non cosa da poco: la Francia è una potenza nucleare e mandareinsignifica di fatto entrare in guerra contro la Russia. Ma la Russia “non deve vincere questa guerra”: punto di vista comprensibile, visto che tutto l’Occidente ha deciso di appoggiare l’e una sua sconfitta sarebbe per la proprietà transitiva una sconfitta di tutti noi. Così Macron ha spiegato l’apparente boutade: “Molte persone dicono ‘mai e poi, mai in prima persona’. Ma erano le stesse che dicevano ‘mai carri armati, mai aerei, mai missili a lunga gittata’ all’: solo ...

