Tornavo a casa dopo lo shopping Colpito nella ressa | sono scosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)mentre rientrava con la spesa eper quanto accaduto durante i fatti di venerdì pomeriggio. Guido Porcelli, un cittadino di 47 anni residente a Pisa da due decenni, ha raccontato la sua esperienza di violenza mentre tornava acon la spesa lungo via San Frediano. "statorimasto moltodalla brutalità da parte della polizia - dichiara Porcelli, impiegato -. Non avevo mai visto una cosa del genere qui a Pisa.tranquilloaver fatto la spesa e miritrovato catapultato in una scena da film", ha aggiunto. La sua testimonianza si colloca nel contesto delle proteste scatenatesi venerdì scorso, ...