(Di mercoledì 28 febbraio 2024)del(Grosseto), 28 febbraio 2024 – Con un’ordinanza firmata nella serata di oggi, 28 febbraio, il Tar della Toscana ha conto la sospensione degli abbattimenti degli ultimirimasti all’del. In tutto sono una decina di esemplari. A renderlo noto sono le sigle animaliste Enpa, Lndc Animal Protection e Vitadacani e Rete dei santuari liberi rappresentate dagli avvocati Michele Pezone ed Herbert Simone nell'udienza odierna. Le associazioni hanno agito in giudizio contro la Regione Toscana, il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, l'Ispra e L'Ente parco nazionale arcipelago toscano e contro “la caccia ordinaria, di selezione e l'eradicazione di una specie protetta, serbatoio genetico unico: di 100 esemplari oggi ne sono scampati alla ...

Isola del Giglio, il Tar ferma l’abbattimento dei mufloni: Isola del Giglio (Grosseto), 28 febbraio 2024 – Con un’ordinanza firmata nella serata di oggi, 28 febbraio, il Tar della Toscana ha confermato la sospensione degli abbattimenti degli ultimi mufloni ri ...lanazione

Vaticano: Papa Francesco al Gemelli dell'Isola Tiberina per accertamenti diagnostici: Al termine dell'udienza generale odierna, Papa Francesco è andato al Policlinico Gemelli dell'Isola Tiberina "per alcuni accertamenti ... all'udienza generale nell'Aula Paolo VI. La lettura del testo ...primapaginanews

Vivara, via il bando per il Revisore dei Conti: La Regione Campania ha bandito l’avviso pubblico per la presentazione della candidatura per la nomina di un componente del Collegio dei revisori dei conti della Riserva Naturale Statale “Isola di Viva ...ilgolfo24