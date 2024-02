Ha subito l’amputazione del piede l’operaio colpito da una lastra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Hadeldi 39 anni che la mattina di lunedì è rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in un’azienda, una carpenteria specializzata nella produzione di manufatti metallici, a Crosio della Valle. Il trentanovenne era stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese esottoposto a un intervento chirurgico. Purtroppo non è stato possibile evitareresta ricoverato a Varese, le sue condizioni sono stabili, non è in pericolo di vita. Il grave infortunio si è verificato poco prima delle 8 di lunedì, a dare l’allarme con la richiesta immediata dell’intervento dei soccorsi sono stati i colleghi che hanno sentito le urla di dolore del. Indagini sono in corso per fare ...