Basket b interregionale Si separano l’Halley e il play Sulina

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dopo quello colVictor, la Halley Matelica ha rescisso pure l’accordo con Patrizio Verri. Lo ha comunicato ieri il Club sottolineando che la collaborazione è stata sciolta "consensualmente" e che "da parte di società, staff tecnico e squadra va al giocatore un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera". Verri ricorderà, era da tempo "fuori squadra" per motivi disciplinari. La Vigor lo aveva ingaggiato in estate dopo un grave infortunio, puntando su un suo pieno recupero per avere in rosa un giocatore esperto in grado di fare la differenza in serie B. Ma evidentemente a Matelica l’idillio non è mai sbocciato, tant’è che ora il giocatore farà ritorno nella sua ex squadra, il Fabriano. A questo punto, visti i due movimenti in uscita, non è escluso che possa arrivare alla Halley un rinforzo ...