Uccide la moglie in strada | parlano i testimoni | “L’aveva già aggredita in passato”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Lucca, 27 febbraio 2024 – Il brutale assassinio di Maria Batista Ferreira, 51 anni, originaria del Brasile lascia nello sgomento tutta Fornaci di Barga. La donna si era trasferita in paese da qualche settimana. Aveve deciso di alloggiare all’hotel Gorizia, proprio per scappare dal marito. Faceva la badante, aveva tanti amici e l’inizio di una seconda vita sembrava ormai dietro l’angolo. E proprio oggi, Maria e il marito, Vittorio Pescaglini, 56 anni, dipendente di una cooperativa di facchinaggio, avrebbero dovuto infatti firmare ufficialmente la separazione legale. "Pochi giorni fa l’ho trovata perche piangeva, era stata appenadal marito - racconta un commerciante di Fornaci -. C’erano già stati precedenti, lei si sentiva continuamente in pericolo, per questo era venuta a stare qui. Si stavano separando, e lui da subito ha perso ...