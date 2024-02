Revocati i domiciliari a Denis Verdini | deve tornare in carcere

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 febbraio 2024)torna in. Il tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato la detenzione domiciliare per l’ex senatore, a cui era stato contestato di aver violato le prescrizioni del tribunale di sorveglianza. In particolare,avrebbe partecipato a tre cene in alcuni ristoranti della Capitale quando avrebbe dovuto scontare la condanna definitiva a sei anni per il crac del Credito Cooperativo Fiorentino nella villa di Pian dei Giullari.: l’ex senatore torna in, quindi, ora dovràin. Per lui era prevista l’autorizzazione solamente per andare dal dentista a Roma. Invece tra l’ottobre del 2021 e il ...