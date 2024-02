(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Sono in totale 35 lecollezionate dagli atleti dellanelle ultime due gare disputate: il Campionato Interregionale Umbro di combattimento e il Campionato Regionale Toscano di Forme. Ottimi risultati anche nella categoria paracon i successi di due atleti della società. Al Campionato Regionale di Forme, disputato questo fine settimana, lafa il pieno di, aggiudicandosi ben 27 podi. Un risultato straordinario che ha consentito alla squadra di ottenere il terzo posto nella classifica finale per società. La specialità forme prevede una serie di tecniche di braccia, calci e passi codificati che rappresentano dei combattimenti con avversari ...

Ottimo inizio di annata agonistica per le atlete del Pattinaggio Quadrifoglio ai campionati provinciali Uisp, che tornano a casa con ben 18 medagllie. La ... (sport.quotidiano)

3 ori, 4 argenti e 2 bronzi. Va in archivio con un bilancio oltremodo positivo per l’Italia la quarta e penultima giornata dei Campionati Europei indoor 2024 ... (oasport)

Pioggia di medaglie per la NRGym Taekwondo Arezzo: Arezzo, 27 febbraio 2024 – Sono in totale 35 le medaglie collezionate dagli atleti della NrGym Taekwondo Arezzo nelle ultime due gare disputate: il Campionato Interregionale Umbro di combattimento e i ...msn

Campionati interregionali di Giugliano e Bari, Pioggia di medaglie per l’Asd Taekwondo Avellino: Sul tatami del palazzetto dello sport di Giugliano sono saliti gli atleti del settore giovanile della società biancoverde guidati dal Maestro Aniello Iuliano e dal tecnico Gaetano Zaccaria, ...corriereirpinia

Nuoto: Pioggia di medaglie per la Rari Nantes Imperia al trofeo Aragno. Balbis sugli scudi e nuovi pass per gli Italiani: Raffica di medaglie conquistate dalla formazione di nuoto della Rari Nantes Imperia, ai Campionati Regionali Assoluti in vasca corta. Nelle gare del week-end appena trascorso alla piscina Sciorba di ...imperiapost