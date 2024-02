Osimhen | il compagno William Troost-Ekong scherza | «So dove giocherà l’anno prossimo | ma non posso dirlo»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 27 febbraio 2024), difensore del PAOK e capitano della Nigeria è stato intervistato da Sky Sport. Nella lunga intervista tocca diversi temi tra i quali le due sue ex squadre di Serie A Udinese e Salernitana che lottano per la salvezza, ma sopratutto quello del suodi squadra in Nazionale Victor«So» Ecco qualche passaggio della sua chiacchierata con l’emittente satellitare: «Quando giochi per la tua nazionale è bellissimo. Quest’anno per me è stata la Coppa d’Africa più bella, aver segnato in finale da capitano è la cosa migliore della mia carriera e della mia vita» Salernitana e Udinese: «Seguo sempre la Serie A, è un campionato bellissimo. Questo weekend con ...