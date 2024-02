(Di martedì 27 febbraio 2024) La conferma dei ricercatori spagnoli dopo l'analisi dei campioni L'aviaria èfino in. Gli scienziati del Centro di biologia molecolare Severo Ochoa del Consiglio superiore per la ricerca scientifica (Csic), che dipende dal ministero della Scienza, innovazione e università spagnolo, hanno confermato la presenza deldell'influenza aviaria ad alta patogenicità, per la

Napoli, 26 febbraio 2024 – Influenza Aviaria in Antartide : ma come può essere avvenuto il contagio? E cosa ci dobbiamo aspettare? Abbiamo rivolto 5 domande ... (quotidiano)

(Adnkronos) – L'aviaria è arrivata fino in Antartide . Gli scienziati del Centro di biologia molecolare Severo Ochoa del Consiglio superiore per la ricerca ... (periodicodaily)

L'aviaria è arrivata in Antartide, il virus in due uccelli trovati morti: L'aviaria è arrivata fino in Antartide. Gli scienziati del Centro di biologia molecolare Severo Ochoa del Consiglio superiore per la ricerca scientifica (Csic), che dipende dal ministero della Scienza ...adnkronos

aviaria in Antartide, com’è arrivata l’influenza tra i ghiacci L’esperto: “Perché il vero pericolo è la capacità mutante dei virus”: Ivan Gentile, infettivologo Sima e docente all’università Federico II di Napoli: “Cosa è stato documentato fino ad oggi e qual è la prospettiva che preoccupa gli scienziati” ...quotidiano

